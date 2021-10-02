حافظ نادي الاتحاد على صدارته لـ ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة السابعة من عمر المسابقة.

ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين:

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 16 نقطة، يليه ضمك ثانيًا برصيد 14 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 12 نقطة، والهلال رابعًا برصيد 12 نقطة، أما الرائد ففي المركز الخامس برصيد 11 نقطة، والفيحاء سادسًا برصيد 10 نقاط.

وتحتل أندية الفتح والشباب والحزم والفيصلي المراكز من السابع إلى العاشر برصيد 9 نقاط لكل فريق، بينما يتواجد الطائي والاتفاق في المركزين الـ11 والـ12 برصيد 7 نقاط لكل فريق، أما الباطن فيحتل المركز الثالث عشر برصيد ست نقاط.

ويتواجد الأهلي برصيد 5 نقاط في المركز الرابع عشر، بينما أبها في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 4 نقاط، التعاون في المركز السادس عشر والأخير برصيد 3 نقاط لكل فريق.

جدير بالذكر أن مباريات الجولة السابعة بـ دوري محمد بن سلمان كانت انطلقت أول أمس الخميس بفوز ضمك على الرائد وفوز النصر على أبها، بينما تعادل الاتفاق مع الفتح، وتعادل الهلال مع الحزم.

الاتحاد يحسم ديربي جدة والطائي على الطريق الصحيح:

وفي يوم أمس الجمعة، فاز الشباب على الفيحاء وتعادل الفيصلي مع الباطن، وفاز الاتحاد على الأهلي، بينما في مباراة اليوم فاز الطائي على التعاون بهدفين لهدف.

وستعود مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين من الجولة الثامنة يوم 16 أكتوبر الجاري بعد نهاية فترة التوقف الدولي.