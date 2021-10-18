أصدرت وكالة الأنباء السعودية “واس” النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق “النشرة الاقتصادية” بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
أسعار العملات:
الريال السعودي 3.75 .
الدرهم الإماراتي 3.67 .
الدينار البحريني 0.37 .
الريال العماني 0.38 .
الريال القطري 3.64 .
الدينار الكويتي 0.30 .
الجنيه المصري 15.66 .
اليورو 0.86 .
الجنيه الإسترليني 0.72 .
اليوان الصيني 6.42 .
أسعار الذهب:
وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:
الذهب 1766.9 دولار أمريكي للأوقية.
الفضة 23.28 دولار للأوقية.
البلاتينيوم 1037.8 دولار للأوقية.
البلاديوم 2023.5 دولار للأوقية.
أسعار النفط:
وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:
برنت 84.42 دولار أمريكي.
نايمكس خفيف 82.14 دولار.
نفط الغاز 729 دولارًا.
الغاز الطبيعي 5.125 دولار.
غاز البروبان 6332 دولارًا.
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