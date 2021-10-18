أصدرت وكالة الأنباء السعودية “واس” النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.

ووفق “النشرة الاقتصادية” بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

أسعار العملات:

الريال السعودي 3.75 .

الدرهم الإماراتي 3.67 .

الدينار البحريني 0.37 .

الريال العماني 0.38 .

الريال القطري 3.64 .

الدينار الكويتي 0.30 .

الجنيه المصري 15.66 .

اليورو 0.86 .

الجنيه الإسترليني 0.72 .

اليوان الصيني 6.42 .

أسعار الذهب:

وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:

الذهب 1766.9 دولار أمريكي للأوقية.

الفضة 23.28 دولار للأوقية.

البلاتينيوم 1037.8 دولار للأوقية.

البلاديوم 2023.5 دولار للأوقية.

أسعار النفط:

وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:

برنت 84.42 دولار أمريكي.

نايمكس خفيف 82.14 دولار.

نفط الغاز 729 دولارًا.

الغاز الطبيعي 5.125 دولار.

غاز البروبان 6332 دولارًا.