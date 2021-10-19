أصدرت وكالة الأنباء السعودية “واس” النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق “النشرة الاقتصادية” بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
العملات اليوم:
الريال السعودي 3.75 .
الدرهم الإماراتي 3.67 .
الدينار البحريني 0.37 .
الريال العماني 0.38 .
الريال القطري 3.64 .
الدينار الكويتي 0.30 .
الجنيه المصري 15.68 .
اليورو 0.85 .
الجنيه الإسترليني 0.72 .
اليوان الصيني 6.83 .
الذهب اليوم:
وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:
الذهب 1769.4 دولار أمريكي للأوقية.
الفضة 23.88 دولار للأوقية.
البلاتينيوم 1044.4 دولار للأوقية.
البلاديوم 2087.5 دولار للأوقية.
النفط:
وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:
برنت 85.05 دولار أمريكي.
نايمكس خفيف 83.42 دولار.
نفط الغاز 729.75دولار.
الغاز الطبيعي 5.078 دولار.
غاز البروبان 6474 دولارًا.
اترك تعليقاً