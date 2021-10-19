أصدرت وكالة الأنباء السعودية “واس” النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.

ووفق “النشرة الاقتصادية” بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

العملات اليوم:

الريال السعودي 3.75 .

الدرهم الإماراتي 3.67 .

الدينار البحريني 0.37 .

الريال العماني 0.38 .

الريال القطري 3.64 .

الدينار الكويتي 0.30 .

الجنيه المصري 15.68 .

اليورو 0.85 .

الجنيه الإسترليني 0.72 .

اليوان الصيني 6.83 .

الذهب اليوم:

وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:

الذهب 1769.4 دولار أمريكي للأوقية.

الفضة 23.88 دولار للأوقية.

البلاتينيوم 1044.4 دولار للأوقية.

البلاديوم 2087.5 دولار للأوقية.

النفط:

وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:

برنت 85.05 دولار أمريكي.

نايمكس خفيف 83.42 دولار.

نفط الغاز 729.75دولار.

الغاز الطبيعي 5.078 دولار.

غاز البروبان 6474 دولارًا.