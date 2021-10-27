يرغب الفريق الكروي الأول في الهلال، في تحقيق الانتصار على الأهلي غدًا الجمعة، وذلك من أجل منافسة فريقي الاتحاد وضمك على صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أفضلية كبيرة لـ الهلال بملعب عبدالله الفيصل:

وكان أول مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في دوري المحترفين، كانت في موسم 2008/ 2009، وفاز الزعيم بهدف دون رد سجله اللاعب السويدي كريستيان ويلهامسون.

وبموسم 2009/ 2010، فاز الزعيم مجددًا على الأهلي بهدفين لهدف وبالتحديد يوم 18 أكتوبر 2009.

وبموسم 2010/ 2011 انتهت المباراة بالتعادل 1/ 1 بين الفريقين. وسبق لـ الهلال الفوز في 4 مباريات على الأهلي مقابل 3 انتصارات للراقي وجاء التعادل في 6 مناسبات بينهما.

وفاز الزعيم مرتين في ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ومثلهما في ملعب الجوهرة المشعة، بينما فاز الأهلي مرة واحدة بـ ملعب عبدالله الفيصل، ومرتين في ملعب الجوهرة.

الزعيم يتفوق في جدة:

ويملك الزعيم الأفضلية في النتائج أمام الأهلي في جدة وبالتحديد على ملعب عبدالله الفيصل، كما أن آخر فوز حققه الزعيم أمام الأهلي في جدة، كان في موسم 2018/ 2019 حينما سجل الإسباني ألبرتو بوتيا هدف فوز الزعيم في الدور الثاني من الدوري بالموسم المذكور.