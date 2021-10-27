يترقب عشاق كرة القدم السعودية، قمة الجولة العاشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بين الأهلي والهلال، التي تُقام على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

موعد مباراة الأهلي والهلال:

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة إلا 10 دقائق مساءً بتوقيت المملكة بعد غد.

القيمة السوقية لأبرز نجوم الهلال والأهلي:

وتبلغ القيمة السوقية لـ الكرواتي فيليب براداريتش نجم الأهلي مليوني و 700 ألف يورو، بينما تبلغ قيمة الكولومبي جوستافو كويلار نجم الهلال 4 ملايين يورو.

كذلك تبلغ القيمة السوقية للسنغالي نداو 4 ملايين ونصف المليون يورو، بينما القيمة السوقية للبرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب الهلال 15 مليون يورو.

ويتفوق السوري عمر السومة مهاجم الراقي على القيمة السوقية للمهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز حيث تبلغ قيمة السومة 5 ملايين يورو بينما القيمة السوقية لـ جوميز مليون و 600 ألف يورو.

ذكريات جيدة قبل مباراة الأهلي والهلال:

ويملك الراقي ذكريات جيدة في مبارياته مع الهلال على ملعب عبدالله الفيصل، حيث إن آخر مواجهة جمعت بين الفريقين على ملعب عبدالله الفيصل كانت في يناير 2012، وفاز الراقي بهدف دون رد، في الدوري السعودي.

وسبق لـ الأهلي أن لعب مع الهلال 4 مباريات على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في الدوري السعودي، حيث فاز الهلال مرتين، وفاز الأهلي مرة، وكان التعادل حاضرًا في لقاء واحد بين الفريقين.