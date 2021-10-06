استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء اللواء الركن فيصل بن مقعد الربيعان وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي بمناسبة تعيينه بحضور اللواء الركن سعد بن سفر بن شريه وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي سابقًا.

وهنأ سمو أمير المنطقة الشرقية اللواء الربيعان بهذه الثقة متمنيًا له التوفيق في مهام علمه، كما قدم الشكر لسعادة اللواء سعد بن سفر على ما قدمه من جهود خلال فترة عمله.

نائب أمير الشرقية يستقبل الربيعان

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء اللواء الركن فيصل بن مقعد الربيعان وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي بمناسبة تعيينه بحضور اللواء الركن سعد بن سفر بن شريه وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي سابقًا.

وقدم سمو نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لسعادة اللواء الربيعان بمناسبة تعيينه متمنيًا له التوفيق في مهامه، كما شكر سموه سعادة اللواء سعد بن سفر على ما قدمه من جهود خلال الفترة الماضية.