أعلنت الفنانة المصرية أمينة خليل عن فسخ خطبتها من رجل الأعمال عمر طه.

سبب الانفصال:

وأكدت خلال حوارها التلفزيوني على قناة أون المصرية، أنها تأثرت بعد انتهاء الارتباط، لكنها على يقين بأن الله سيعطيها شيئاً أفضل، موضحة: أن الزواج بفنانة أمر صعب على بعض الرجال، وأنه يحتاج إلى رجل قوي جداً ليتحمل الأمر، حيث إن الحياة في هذه الحالة لا تكون سهلة.

ورأت: أن أي رجل يرى زوجته ممثلة ناجحة ويرى حب الناس لها، لا بد أن يفتخر بذلك، لذلك حياتهما تكون مختلفة، مشيرة إلى أن بعض الرجال لا يقبلون أن تكون الزوجة أكثر شهرة، والأمر يرجع لشخصيته، فهناك رجال يتحملون هذا الوضع، ورجال آخرون لا يتقبلونه.

فتى أحلامها:

كما كشفت أمينة خليل عن مواصفات فتى أحلامها، قائلةً: أن يكون صديقاً مقرباً لها، لأن الصداقة بين الثنائي المرتبط تجعل علاقتهما أكثر سعادة.

ليه لأ:

وقدمت أمينة خليل مؤخرًا مسلسل “ليه لأ” من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، ومن إخراج مريم أبوعوف، وشارك في البطولة عدد كبير من النجوم منهم هالة صدقي، وشيرين رضا، ومحمد الشرنوبي، ومريم الخشت، وهاني عادل، وعمر السعيد، وناردين فرج.