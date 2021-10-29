سيفقد الفريق الكروي الأول في الهلال أحد نجومه في مباراة ضمك المقبلة، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك بسبب تراكم البطاقات الملونة.

الهلال يفقد ماثيوس بيريرا:

وسيغيب عن مواجهة ضمك، البرازيلي ماثيوس بيريرا بعد حصوله على بطاقة صفراء في الدقيقة الـ90 أمام الأهلي.

وحسم الزعيم، الشوط الأول من مباراة الأهلي بالتقدم بهدف دون رد، حيث تمكن سالم الدوسري من إحراز أول أهداف فريقه الزعيم في شباك الأهلي.

وسُجل الهدف بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، بعدما راوغ الدوسري لاعبين في خط دفاع الأهلي ليُسكن الكرة في شباك الحارس محمد الربيعي.

وفي الشوط الثاني، نجح الأهلي عبر نجمه عبدالرحمن غريب في إحراز هدف التعادل في الدقيقة الـ72، وسط خطأ دفاعي قاتل من مدافعي الهلال.

الزعيم رابعًا والأهلي يتراجع:

ولم يحدث أي جديد في المباراة لتنتهي بالتعادل ويُصبح رصيد الأزرق 16 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد الأهلي 12 نقطة في المركز التاسع.