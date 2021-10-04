حدد المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول في النصر، أول طلب له وذلك خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

بيدرو إيمانويل يقود النصر في وقت صعب

وكان النصر أعلن يوم الجمعة الماضية عن تعيين المدرب بيدرو مدربًا للفريق الأول خلفًا للبرازيلي مانو مينيز الذي تمت إقالته بعد الخسارة من نادي الاتحاد بالجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيبحث المدرب البرتغالي بيدرو عن إقامة مباريات ودية للاعبي النصر المتواجدين معه حاليًا في معسكر النادي للوقوف على قدراتهم الفنية وذلك قبل مواجهة نادي الوحدة الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ووفقًا للتقارير فإن بيدرو سيخوض أول لقاء ودي له مع النصر في الثامن من أكتوبر الجاري، من أجل الاستعداد لمواجهة الوحدة في أبطال آسيا، والمقرر لها السادس عشر من الشهر الجاري على ملعب مرسول بارك.

11 لاعبًا من النصر مع منتخبات بلدانهم

ولن تكون المهمة سهلة للمدرب إيمانويل، بسبب غياب ما يقرب من 11 عنصرًا من الفريق لتواجدهم مع منتخبات بلدانهم خلال فترة التوقف الدولي التي بدأت مطلع أكتوبر الحالي.

وانضم للاستحقاقات الدولية من صفوف النصر كل من ” الكاميروني فينسينت أبو بكر، الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، نواف العقيدي، نايف الماس، مختار علي، خالد الغنام، عبدالله مادو، سلطان الغنام، علي الحسن، سامي النجعي، أيمن يحيى”.