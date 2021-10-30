تدشن الجمعية السعودية الأهلية لرعاية الأرامل والمطلقات “أيامى” يوم غدٍ الأحد سلسلة من البرامج التأهيلية للمقبلين والمقبلات على الزواج كمرحلة أولى في مدينة الرياض.

وأفاد المدير التنفيذي للجمعية عبدالإله بن سعد آل صالح، أن هذه البرامج تنسجم مع توجه البرنامج الوطني لتمكين الأسر وضمن توجه الجمعية في الرعاية النوعية؛ وإستراتيجيتها في بناء أسرة مستقرة, مشيراً إلى أن برنامج “عريس وعروس المستقبل” سيكون أول البرامج، ويهدف إلى تنمية مهارات واتجاهات المشاركين والمشاركات في الأحكام والآداب الشرعية المتعلقة بالحياة الزوجية، وإدارة ميزانية الأسرة، واكتساب المهارات النفسية والحياتية الأساسية.

وأكد أن البرامج المنفذة ستكون على أيدي عدد من الخبراء والمختصين في الجانب الأسري والنفسي؛ حيث تسعى الجمعية لتأهيل 200 شاب وفتاة.

ونوه آل صالح للراغبين والراغبات الدخول على موقع الجمعية على الإنترنت؛ وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة مواعيد البرامج وآلية التسجيل فيها.