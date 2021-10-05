أُجري مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة (700) فحص منظار علوي وسفلي, ما بين تشخيصي وعلاجي للجهاز الهضمي، وذلك خلال النصف الأول من عام 2021م.

وأوضحت صحة جدة أن الفحوصات تنوعت ما بين تشخيصية وعلاجية للحالات الروتينية, والطارئة, وبعض الحالات المتقدمة المحولة بالتنسيق الطبي من المستشفيات العامة الأخرى التابعة للمنظومة الصحية الطبية لوزارة الصحة بمحافظة جدة، مشيرةً إلى أن من بين تلك الإجراءات التداخلية ربط وحقن دوالي المريء, وحقن دوالي المعدة، واستئصال أورام وزوائد لحمية من الجهاز الهضمي العلوي والسفلي، وتركيب أنبوب للتغذية عن طريق المعدة أو الأمعاء الدقيقة، وتركيب وإزالة دعامات المرئ، وتركيب وإزالة بالون المعدة.

يذكر أن قسم الجهاز الهضمي والمناظير بالمجمع يُعَد من الأقسام الطبية المختصة في علاج أمراض الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى التعامل مع قرح الاثني عشر, والمعدة النازفة عن طريق الحقن والكي والتدبيس، حيث يتميز بوجود كوادر طبية وفنية وتمريضية على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة، إلى جانب توفر أجهزة طبية حديثة أسهمت بفضل الله في علاج كثير من الحالات المرضية.