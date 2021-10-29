تترقب الجماهير مباراة الفيحاء ضد النصر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط طموحات بظهورهما بشكل مميز.

الفيحاء ضد النصر

ولم يخسر الفيحاء ضد النصر في مبارياتهم الأولى ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في تحقيق الفوز مرة، وتعادل في مواجهتين.

وعلى الرغم من البداية القوية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد النصر، إلا أنه خسر أمامه آخر 3 مواجهات على التوالي، ما أثار قلق جماهيره قبل مباراة الغد.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ويطمح لمواصلة تألقه واستعادة نغمة الانتصارات ضد النصر.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره النصر على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتتشابه ظروف الفريقين، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر، ولكنه يملك مباراتين مؤجلتين.