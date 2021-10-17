يؤكد إعلان سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تأسيس مكاتب استراتيجية في مناطق الباحة والجوف وجازان حرص سموه على شمول التنمية لجميع المناطق، وفق مستهدفات رؤية 2030.

تحقيق التنمية المستدامة

المكاتب الاستراتيجية التي أعلن عنها سمو ولي العهد والتي ستكون نواة لتأسيس هيئات تطوير مستقبلًا ركائز مهمة لتحقيق اقتصاد قوي ومزدهر وتنمية مستدامة في تلك المناطق الثلاث.

كما يعزز توجيه سمو ولي العهد بتأسيس مكاتب استراتيجية إشراك المجتمع المحلي لأبناء هذه المناطق، لما لهذه المناطق من أهمية كبرى في تطوير اقتصاديات المناطق المستهدفة ودعم ورعاية الميزات النسبية لكل منطقة.

أهداف المكاتب الاستراتيجية

وستهدف هذه المكاتب الاستراتيجية إلى الاهتمام بكل مكونات التنمية في تلك المناطق، بحيث تركز على استثمار المقومات التنموية التي تزخر بها كل منطقة لتحقيق أعلى استفادة منها وتحويلها إلى عناصر داعمة للاقتصاد، بالإضافة إلى قيام المكاتب الاستراتيجية في المناطق الثلاث بأعمال التطوير والتنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية كافة، للعمل على تحفيز وإشراك القطاع الخاص في تنمية المكونات المكانية بها.

تنمية شاملة ومستدامة

يشار إلى أن إطلاق المكاتب لتطوير المناطق الثلاث، يأتي في إطار رؤية سمو ولي العهد لإحداث تنمية شاملة ومستدامة في جميع مناطق المملكة من خلال تعظيم الاستفادة من الميزات النسبية لكل منطقة، والتوسع في توفير الفرص الوظيفية لأبناء جميع مناطق المملكة، إضافة إلى رفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية في جميع مناطق ومدن المملكة.