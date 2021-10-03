أكد الدكتور عبدالله المسند، أستاذ الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، أن إعصار شاهين يضرب اليابس العماني هذه اللحظة بثلاث قوى قد تكون موجعة؛ أمطار غزيرة، رياح عاتية، وأمواج عالية.

ذروة الحالة:

وتابع المسند، في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الأحد، أنه تبقى هذه الليلة ويوم غد ذروة الحالة.

عبور إعصار شاهين اليابسة:

وكان الإعصار شاهين قد تمركز في الشمال الغربي من محافظة مسقط، مُبتعدًا ما يُقارب 60 كم عن العاصمة، وتُقدر سرعة الرياح حول مركز الإعصار 70 عقدة (130 كم/ ساعة)، وبالاتجاه نحو الساعات القليلة القادمة يُتوقع اقتراب مركز الحالة المدارية شاهين من سواحل شمال وجنوب الباطنة، لتُصبح الأمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة وتتراوح كميات الأمطار المتوقعة في تلك المناطق بين (200- 400 ملم)، بالإضافة إلى محافظات مسقط والبريمي والظاهرة والداخلية.

التنبؤات الجوية في طقس العرب:

ورأى كادر التنبؤات الجوية في طقس العرب بأن أكثر المناطق ستكون عرضة للأمطار شديدة الغزارة والرياح العاتية بالإضافة للفيضانات هي (شمال الباطنة وجنوب الباطنة والبريمي) وبحدة أقل نسبيًّا أجزاء من (مسقط والظاهرة والداخلية)، في حين يكون التأثير مُتباينة وأقل خطورة في (شمال الشرقية وجنوب الشرقية ومسندم)، إلا أن محافظتي جنوب الشرقية ومسندم بالرغم من عدم تركز فرص الأمطار عليهما إلا أنهما سيكونان عُرضة بشكلٍ مُباشر لاضطراب البحر ودخول مياه البحر على المناطق الساحلية منهما، كما لا يُتوقع أي تأثيرات مُباشرة للإعصار شاهين على محافظتي الوسطى وظفار.