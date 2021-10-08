ردّ الأمير عبدالرحمن بن مساعد على بعض الآراء عبر مواقع التواصل التي تزعم أنه له وجود في الشعر العامي، وأن نظمه لشعر الفصحى ليس ملعبه.

في لقاء خاص مع #ياهلا..

الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد يرد "رد قوي" على من يقول "إن شعر الفصحى ليس ملعبه"… ويؤكد هذه الفئة من النقاد "فلوسهم حرام" @abdulrahman @Mofareh5#ديوان_عبدالرحمن_بن_مساعد#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/DbxlktiTPv — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 7, 2021

وقال الأمير ابن مساعد لبرنامج “يا هلا”، على “روتانا خليجية”، إن رده على كلام هؤلاء النقاد يكون بنشر قصائد الفصحى التي نظمها في الديوان، وأن يُلقي بكلام هؤلاء عرض الحائط.

وأضاف أن لديه رأيًا قاسيًا جدًا في النقد الأدبي، بأن الناقد هو من لديه منجز أدبي، وكتابات وطرح، أما الناقد غير ذلك، ففي رأيه أن عمله هذا فلوسه حرام.

وتابع أن من كانت وظيفته في الدنيا مراقبة أعمال الآخرين لكي يبدي رأيه فيها فقط، في أي مجال، ليس فقط في الأدب، فتلك المهنة فلوسها حرام.