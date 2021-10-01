أوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم- قبل قليل- أن تقنية VAR في مباراة الأهلي والاتحاد بالجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لم تتعطل، وذلك بعد تأخر انطلاقة الشوط الثاني من ديربي جدة.

وقال اتحاد القدم في بيانه عبر حسابه في “تويتر” : “تقنية VAR كانت تعمل بشكل صحيح في مباراة ديربي جدة، ولا يوجد أي عطل فني، التقنية واجهت خللًا في أحد أجهزة الاتصال بين الحكام وتم حلها سريعًا، وتنتظر لجنة الحكام تقريرًا شاملًا من مزود التقنية كإجراء متبع في مثل هذه الحالات.

تعطل التقنية تسبب في تأخير الشوط الثاني:

وكان الإعلامي مشعل العتيبي المقرب من الأهلي قال عبر حسابه في “تويتر” : إن تعطل تقنية VAR كان سببًا في تأخير الشوط الثاني، وذلك بعد أن لاحظ الحكم محمد الهويش عدم تشغيل التقنية.

ملخص مباراة الأهلي والاتحاد:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل نادي الاتحاد، حيث سدد عبدالرحمن العبود كرة تعامل معها الحارس محمد العويس حارس الراقي بصورة جيدة.

وحاول الراقي عبر هجمة من اللاعب محمد المجحد لإضافة الهدف الأول ولكن دون جدوى.

وحرمت العارضة الراقي من إحراز الهدف الأول بعد أن تصدت لكرة اللاعب المقدوني أليوسكي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من مباراة الأهلي والاتحاد تمكن حمدان الشمراني، مدافع نادي الاتحاد، من إحراز الهدف الأول للعميد في شباك الأهلي في ديربي جدة.

وسجل الشمراني الهدف من ضربة رأسية متقنة في الدقيقة الـ50 مع بداية الشوط الثاني، مستغلًّا خطأ التمركز الدفاعي من لاعبي الأهلي.

وبعد ذلك أضاف المصري أحمد حجازي ثاني أهداف العميد بضربة رأسية في الدقيقة الـ80، ليرتفع رصيد العميد إلى 16 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 5 نقاط في المركز الـ13.