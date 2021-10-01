نجح نادي الاتحاد في استعادة صدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز على جاره الأهلي بثنائية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الاتحاد ضد الأهلي:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل نادي الاتحاد، حيث سدد عبدالرحمن العبود كرة تعامل معها الحارس محمد العويس حارس الراقي بصورة جيدة.

وحاول الراقي عبر هجمة من اللاعب محمد المجحد لإضافة الهدف الأول ولكن دون جدوى.

وحرمت العارضة الراقي من إحراز الهدف الأول بعد أن تصدت لكرة اللاعب المقدوني أليوسكي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مدافعا العميد يحسمان الديربي:

وفي الشوط الثاني تمكن حمدان الشمراني، مدافع نادي الاتحاد، من إحراز الهدف الأول للعميد في شباك الأهلي في ديربي جدة.

وسجل الشمراني الهدف من ضربة رأسية متقنة في الدقيقة الـ50 مع بداية الشوط الثاني، مستغلًّا خطأ التمركز الدفاعي من لاعبي الأهلي.

واعترض لاعبو الأهلي على الهدف، معتقدين أن حمدان الشمراني كان في موقف تسلل، لكن الحكم محمد الهويش أقر باحتساب الهدف.

وبعد ذلك أضاف المصري أحمد حجازي ثاني أهداف العميد بضربة رأسية في الدقيقة الـ80، ليرتفع رصيد العميد إلى 16 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 5 نقاط في المركز الـ13.

وحقق العميد الفوز في أول ديربي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بعد إعادة افتتاحه عقب غلقه لمدة 9 سنوات من أجل أعمال الصيانة.