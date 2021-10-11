وقّع مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض مذكرة تعاون مشترك مع جمعية أسر التوحد الخيرية؛ وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات والبرامج المقدمة لخدمة مرضى طيف التوحد.

توقيع الاتفاقية:

ووقّع الاتفاقية عن جمعية أسر التوحد الخيرية الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، ومن جانب مجمع إرادة بالرياض المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، ونصت على أن يقوم المجمع بتقديم الخدمات التشخيصية والعلاج والتأهيل لذوي الاعتلال النفسي من السعوديين وغير السعوديين وكافة أفراد أسرهم وفقًا لأهلية العلاج المعتمدة بوزارة الصحة وكذلك تقديم العلاج لمستفيدي الجمعية لغير السعوديين حسب نظام العلاج بأجر المعتمد بوزارة الصحة وإصدار بطاقة أولوية لمستفيدي الجمعية حسب نظام برنامج أولوية بالوزارة لضمان الحصول على التسهيلات المتاحة.

خدمة فئة طيف التوحد:

وجاء في المذكرة أن الجمعية تقوم بتنفيذ مبادرات تخدم مراجعي المجمع من فئة طيف التوحد وذويهم بما يتوافق مع البرامج العلاجية والتأهيلية المطبقة بالمجمع وتدريب منسوبي المجمع على كيفية التعامل مع ذوي اضطراب طيف التوحد وتقوم باستقبال مستفيدي المجمع وفقًا للخدمات المقدمة لديهم طبقًا لشروط القبول، وكذلك اعتماد نموذج بطاقة مستفيد محددة كإثبات للاستفادة من خدمات الجمعية.

وحضر التوقيع الأمين العام بجمعية التوحد أريج المعلم والمساعد العلاجي بالمجمع بالنيابة الدكتور جمال العنزي والمساعد للخدمات المجتمعية والتوعية الدكتور محمد الأحمري ومدير مكتب المدير التنفيذي مبارك الخريف ومدير العلاقات والإعلام الصحي حمد بن مشخص.

وأعرب الدكتور محمد القحطاني عن اعتزازه بهذه الاتفاقية مع جمعية أسر التوحد، والتي تصب في مصلحة تعزيز الجهود التي تبذل لصالح لهذه الفئة الغالية من المجتمع والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهم بما يسهم في تقديم خدمة ذات جودة نوعية وكمية.

وأوضح أن المجمع يقدم خدمة التشخيص والعلاج لذوي طيف التوحد منذ سنوات، وذلك ضمن خدمات الصحة النفسية للأطفال، وعبر فريق علاجي متخصص يضم استشارية طب نفسي للأطفال وأخصائيات نفسيات واجتماعيات وتمريض.