أعلنت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات عن تحقيق صافي ربح 47.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2021 بارتفاع 28.5 في المائة عن نفس الفترة من 2020.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”: “ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل وزيادة أرباح غير محققة من إعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وزيادة الإيرادات الأخرى ، بالرغم من انخفاض أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وزيادة المصاريف التسويقية والمصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المالية”.

وفي وقت سابق أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعاً 74.13 نقطة ليقفل عند مستوى 11699.11 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.7 مليارات ريال.

أداء سوق الأسهم اليوم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 194 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 132 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 47 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ينساب، وبترو رابغ، وجبسكو، وبتروكيم، ونسيج الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بحر العرب، وتنمية، وملكية ريت، وسدافكو، والأهلي ريت1 الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.06% و 1.79% .

فيما كانت أسهم شركات وكيان السعودية، ودار الأركان، والتصنيع، والعبداللطيف، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أكوا باور، وكيان السعودية، وسابك، والراجحي، و ينساب، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

الأسهم الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 573.89 نقطة ليقفل عند مستوى 23999.49 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 61 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 550 ألف سهم تقاسمتها 2812 صفقة.