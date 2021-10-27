أظهرت النتائج الأولية لبنك الجزيرة، ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 12.6% في الربع الثالث من 2021، إلى 204.5 مليون ريال، مقارنة بنحو 181.6 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

وتراجع صافي أرباح بنك الجزيرة بنسبة 18.59% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح 251.2 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقال بنك الجزيرة في بيان على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي أرباح البنك في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 8%.

سبب الارتفاع:

وأضافت أن الارتفاع في دخل العمليات يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وصافي ربح الأدوات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل قابله انخفاض في صافي دخل تحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الأخرى.

وأشار بنك الجزيرة، إلى أن مصاريف العمليات ارتفعت بنسبة 3%، وهذا يعود بشكل رئيسي إلى مخصص انخفاض قيمة الموجودات الغير مالية وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى مقابل انخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك والإطفاء.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 46.94% ليصل إلى 777.3 مليون ريال، مقارنة بنحو 529 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من 2020.