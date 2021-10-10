افتتح المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد القحطاني، اليوم , برنامج فعاليات الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية 2021 الذي يقام تحت شعار “الرعاية الصحية النفسية للجميع.. لنجعل هذا الشعار واقعاً” بحضور المسئولين في المجمع ومشاركة عدد من الجهات المعنية بتقديم الخدمة النفسية، حيث تستمر هذه الفعاليات حتى يوم 28 من شهر أكتوبر الحالي.

فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية 2021

وقد تجول الدكتور القحطاني بالمعرض والأركان التعريفية والتوعوية الذي يقام في البهو الرئيسي بالمجمع ويستهدف المراجعين والزوار بمشاركة الجمعية السعودية للفصام (احتواء) والجمعية السعودية لعلم النفس المهني ومركز مطمئنة الطبي وعيادات توافق النفسي ومركز مؤتمن للاستشارات الأسرية ومركز نمو للإرشاد الأسري ومركز سمو الفكر للإرشاد الأسري والنفسي وتطبيق لبيه وقسم التأهيل الطبي والأنشطة بالمجمع ووحدة العلاج الوظيفي وإدارة خدمات التمريض وإدارة التغذية وقسم التوجيه والإرشاد الأسري وقسم التوعية الصحية وقسم الخدمة الاجتماعية.

تعزيز خدمات الصحة النفسية

وتحدث المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد القحطاني عن هذه المناسبة وأهميتها في لجميع أفراد المجتمع، من خلال التعريف بالخدمات والبرامج المقدمة في هذا المجال، مشيراً إلى أن خدمات الصحة النفسية باتت ضرورة ملحة في ظل التطور المجتمعي والتسارع الحياتي وما يصاحبه من ظروف وأحداث قد تصيب الأشخاص ببعض الاضطرابات والأمراض النفسية، وقبل ذلك أهمية برامج التوعية والتثقيف بالطرق والأساليب السليمة لتفادي الإصابة بهذه الاضطرابات أو التعايش معها، ولعل ما عشناه خلال جائحة COVID -19 يوضح ويؤكد أهمية هذا النوع من التخصصات العلاجية.

من جهته أوضح المساعد للخدمات المجتمعية والتوعية الدكتور محمد الأحمري أن احتفال المجمع بهذه المناسبة يأتي ضمن جهود المجمع وخططه في تفعيل المناسبات الصحية العالمية بين أفراد المجتمع بهدف زيادة الوعي بما تحمله هذه المناسبات من شعارات وبرامج تستهدف جودة الحياة الصحية في كافة المجالات.