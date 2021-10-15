سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على أبرز أرقام الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022، مشيدًا بالمستوى الذي ظهر عليه الأخضر والدعم الجماهيري الكبير الذي حظي به.

الأخضر يحقق الفوز التاسع تواليًا

وقال الآسيوي في حديثه عن الأخضر: “استمرت مسيرة السعودية الرائعة في عام 2021، حيث كان الفوز 3-2 على الصين هو الانتصار التاسع على التوالي لمنتخب الصقور الخضراء منذ بداية العام، وجاء ثمانية منها في تصفيات كأس العالم”.

وتابع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حديثه عن انتصارات الأخضر قائلًا: “وهم يعتبرون الفريق الوحيد في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية – الطريق إلى قطر الذي حصد أربعة انتصارات متتالية”.

الآسيوي يتغنى بالحضور الجماهيري

وعلق الاتحاد الآسيوي على حضور الجماهير، قائلًا: “مشهد يسر الناظرين.. بعد أن شهدت الأشهر العشرين الماضية غياب الجماهير إلى حدٍ كبير – أو تقييدها بشدة – من الملاعب بسبب جائحة كوفيد-19، كان من دواعي السرور أن نرى الكثير من الحضور الجماهيري في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة”.

واختتم حديثه عن جماهير الأخضر قائلًا: “حضر حوالي 54,124 مشجعًا لرؤية السعوديين يستضيفون الصينيين، وغادر معظمهم مسرورين بعد أن سجلوا انتصارهم الرابع على التوالي في المجموعة الثانية”.

ورفع المنتخب السعودي لكرة القدم رصيده إلى 12 نقطة لينفرد بصدارة مجموعته في تصفيات مونديال 2022، وبفارق 3 نقاط عن منتخب أستراليا الأول لكرة القدم أقرب منافسيه بعد خسارته أمام اليابان.