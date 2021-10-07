أجمع النقاد الرياضيون على أن الأخضر السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد قطع نصف الطريق نحو التأهل إلى كأس العالم 2022، وذلك بعد الفوز على منتخب اليابان بهدف دون رد مساء أمس الخميس.

50% متبقية لـ الأخضر

وقال الناقد الرياضي خالد القحطاني لـ برنامج ” أكشن مع وليد” : “قطع المنتخب السعودي 50% من طريق التأهل إلى المونديال وحققنا الفوز على اليابان، والوضع لم يكن مثلما كان في 2017، الدوري السعودي تطور ولاعبونا تطوروا كذلك”.

أما الإعلامي وليد الفراج فقال: ” قطعنا نصف الطريق، وفي آخر 15 سنة كنت تجد أن المنتخب السعودي به نجوم شباك عكس الجيل الحالي الذي يعتمد على الانضباط التكتيكي، والمدرب الفرنسي يسير بمنتهى الهدوء نحو تحقيق أهدافه، أخذنا 9 نقاط ونفوز على الصين يوم الثلاثاء ويُصبح رصيدنا 12 نقطة إن شاء الله، ستجعل موقفنا أفضل في حال أي تعثر لا سمح الله مستقبلًا”.

وقال الإعلامي الرياضي محمد الشيخ: ” مسببات فوز الأخضر تبدأ من وزارة الرياضة واتحاد القدم السعودي، تفوقنا على اليابان ليس مهاريًا فقط، ولكننا نجحنا فنيًا أيضًا”.

أما سلطان اللحياني نجم الوحدة السابق والناقد الرياضي فقال: ” المنتخب السعودي كان ندًا قويًا أمام اليابان، ونجومنا أبدعوا بتحقيق الفوز”.

موعد المباراة القادمة للأخضر

وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الصيني، الثلاثاء المقبل بالجولة الرابعة من تصفيات مونديال 2022.