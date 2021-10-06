انتهت، منذ قليل، مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره السوري ضمن منافسات بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، بفوز الأخضر بهدفين دون رد.

الأخضر يتقدم مبكرًا:

وبدأت مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره السوري التي أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وسط ضغط كبير من لاعبي الأخضر قبل أن يتمكن عبدالله الحمدان من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 11.

وضغط المنتخب السعودي تحت 23 عامًا بقوة بعد الهدف بحثًا عن تعزيز تقدمه، إلا أن لاعبيه لم ينجحوا في هز الشباك مجددًا وسط دفاع قوي من لاعبي سوريا، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الأخضر بهدف نظيف.

هدف قاتل من عبدالله رديف:



ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل المنتخب السعودي الضغط، وأجرى المدير الفني سعد الشهري العديد من التغييرات، ونجح عبدالله رديف في تسجيل هدف قاتل عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بنتيجة 2/ 0.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة ببطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، والتي تضم منتخبي سوريا والبحرين، وتُقام منافساتها خلال الفترة من 4 حتى 12 من شهر أكتوبر الجاري، في مدينتي الدمام والخبر.

جدير بالذكر أنه تم اعتماد الطقم الأبيض خلال مباراتي المنتخب السعودي تحت 23 عامًا ضمن منافسات مرحلة المجموعات في بطولة غرب آسيا 2021.