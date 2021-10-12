انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة السعودية ضد الصين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، بتقدم الأخضر بهدفين دون رد.

الأخضر يتقدم في الشوط الأول:

وبدأت مباراة السعودية ضد الصين المقامة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة” بشكل سريع، ونجح الأخضر في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 15 دقيقة فقط.

وأطلق سامي النجعي تسديدة قوية لتهز شباك منتخب الصين الأول لكرة القدم عند الدقيقة 15، لتشتعل المباراة وسط محاولات من المنتخبين لتسجيل هدف جديد، قبل أن يتمكن اللاعب ذاته من إحراز الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده عند الدقيقة 38.

ترتيب مجموعة السعودية:

وقبل مباراة الأخضر اليوم، يملك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات المونديالية، إلا أنه فوزه أو تعادله مع الصين يمنحه الانفراد بالصدارة، وذلك بعد خسارة أستراليا أمام اليابان اليوم.