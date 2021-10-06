يسعى الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لمواصلة التألق في تصفيات كأس العالم 2022، والفوز بمباراة السعودية ضد اليابان المقبلة.

السعودية ضد اليابان

ويلعب منتخب السعودية اليابان على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم غد الخميس، وذلك ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقبل مواجهة المنتخب الياباني المقبلة، يحتل الأخضر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع منتخب أستراليا الأول لكرة القدم المتصدر بفارق الأهداف.

الفوز الثالث هدف الأخضر

ويدخل الأخضر مباراة السعودية ضد اليابان بهدف تحقيق الفوز الثالث على التوالي في التصفيات المونديالية، بعد تجاوزه لعقبتي فيتنام وعمان، ليحصد العلامة الكاملة ويقترب من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويتوقع أن يدفع هيرفي رينارد بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة السعودية ضد اليابان، والحفاظ على التشكيل الأساسي الذي لعب به المواجهتين السابقتين، إلا أنه لم يحسم بديل سالم الدوسري المصاب.