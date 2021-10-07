وصل لاعبو الأخضر إلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وذلك استعدادًا لمواجهة المنتخب الياباني الليلة بالجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

وتقدم أعضاء المنتخب السعودي، المدرب الفرنسي هيرفي رينارد حيث يسعى المنتخب السعودي للفوز والوصول إلى النقطة التاسعة.

الأخضر يتقاسم الصدارة

ويتقاسم المنتخب السعودي صدارة المجموعة الثانية مع المنتخب الأسترالي برصيد ست نقاط.

ويأمل المنتخب السعودي الفوز على اليابان، مع خسارة المنتخب الأسترالي أمام عُمان أو تعادل المنتخبين لتنفرد السعودية بصدارة المجموعة.

نتائج المنتخب السعودي أول جولتين

يذكر أن المنتخب السعودي كان فاز في أول جولتين من التصفيات على منتخبي فيتنام وعُمان بينما خسر منتخب اليابان من عمان وفاز على الصين.