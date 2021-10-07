تنتظر الجماهير مباراة السعودية ضد اليابان التي ستُقام على ملعب الجوهرة المشعة، وسط تمنيات بتألق الأخضر وخطف الثلاث نقاط.

السعودية ضد اليابان اليوم

وتلعب السعودية ضد اليابان، عند الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ويحتل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب أستراليا الأول لكرة القدم المتصدر، ويطمح الأخضر لتحقيق العلامة الكاملة.

الجوهرة ثالث ملعب للأخضر في التصفيات

ويُعتبر ملعب الجوهرة المشعة ثالث ملعب داخل السعودية يستضيف مباريات الأخضر ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، حيث افتتح مشواره بالفوز على سنغافورة على ملعب مدينة الملك عبد الله في بريدة.

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 5 مباريات في تصفيات كأس العالم 2022، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، ويستعد لخوض مواجهتي اليابان والصين على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ويشهد ملعب اليوم حضورًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة أن وزارة الرياضة أعلنت عن رفع الطاقة الاستيعابية لعدد الحضور وبشكل استثنائي إلى 100%، لدعم مسيرة المنتخب في مشواره المهم بتصفيات المونديال.