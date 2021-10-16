رفع معالي قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه قائداً للقوات المشتركة .

وسأل معاليه، الله تعالى التوفيق والنجاح، وأن يعينه على أداء مهامه، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة.

معلومات عن الفريق الأزيمع

يذكر أن الفريق أول الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع هو نائب رئيس هيئة الأركان العامة في السعودية، وكلف بالعمل قائدًا للقوات المشتركة في 31 أغسطس 2020، حتى تعيينه اليوم 15 أكتوبر.

الحياة العملية:

وبدأ الأزيمع مسيرته القيادية بقيادة فصيل دروع، ثم قائد فصيل تموين وصيانة، ثم تولى مهمة مساعد ركن الاستخبارات في اللواء الرابع بالقوات البرية الملكية السعودية خلال حرب تحرير دولة الكويت، ثم مساعدًا لقائد اللواء، فقائد مجموعة اللواء.

وتولى قيادة قوات درع الجزيرة التابع لدول مجلس التعاون الخليجي وقاد تدخله في البحرين عام 2011 أثناء احتجاجات البحرين، ثم تولى قيادة المنطقة الجنوبية، وأشرف على خطة درع الجنوب كما تولى إدارة العمليات العسكرية في عاصفة الحزم، وإعادة الأمل، ثم عين قائدًا للمنطقة الشرقية، تولى خلالها إعداد الخطط والإشراف على التمارين العسكرية.

وعُين مستشارًا عسكريًّا في مكتب وزير الدفاع، لإبداء الرأي والمشورة للوزير في الجوانب الإستراتيجية والعسكرية والتخطيطية. بعد ذلك صدر الأمر الملكي في 10 جمادى الآخرة 1439هـ بترقيته إلى رتبة فريق ركن وتعيينه نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة، ليتولى الإشراف على الخطط الدفاعية الشاملة ورفع الجاهزية القتالية وبناء القوات المسلحة.