يعيش الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أسوأ فتراته في تاريخ مشاركاته بمنافسات بطولة الدوري السعودي بكافة مسمياته، ما أثار غضب الجماهير.

الراقي هذا الموسم:

ولم يظهر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالمستوى المتوقع مع مدربه بيسنيك هاسي، حيث خيب آمال جماهيره، بعد تراجع مستواه ونتائجه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ويتواجد الراقي في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، من التعادل في 5 مواجهات، والخسارة مرتين، وكان آخرها ديربي جدة ضد الاتحاد بهدفين دون رد.

الأهلي يُعاني:

ولم يتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال آخر 8 أشهر سوى مرة واحدة فقط، حينما تغلب على القادسية بهدف مهاجمه السوري عمر السومة ضمن منافسات الجولة الـ27.

ولعب الراقي خلال هذه الفترة 20 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اكتفى بتحقيق فوز واحد، وتعادل في 8 مواجهات، وخسر 11 لقاء، وأحرز 20 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 41 مرة، في حصيلة هي الأسوأ له في تاريخ مشاركاته بالمسابقة.

واكتفى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتحقيق الفوز مرتين فقط خلال منافسات الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعادل 4 مرات وتلقى 9 هزائم، ليختتم الموسم في المركز الثامن بـ39 نقطة.