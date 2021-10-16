حقق الفريق الكروي الأول في الأهلي أول فوز له في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم السبت، بالفوز على الاتفاق برباعية مقابل لا شيء.

ملخص مباراة الأهلي والاتفاق:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من الراقي أسفر عن الهدف الأول للمهاجم السوري عمر السومة من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل الراقي 3 أهداف عبر اللاعب براداريتش هدفين في الدقيقتين الـ48 والـ58، وهدف للاعب عبدالرحمن غريب في الدقيقة الـ69.

الراقي يُحقق أول فوز دوريًّا:

وأصبح رصيد الراقي بعد الفوز 8 نقاط في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 7 نقاط في المركز الـ13.