أعلن الطبيب المصري خالد محمود رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي، أن الحارس الدولي محمد العويس سيغيب عن تدريبات الراقي لمدة تتراوح من 8 إلى 10 أسابيع بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها بـ مباراة المنتخب السعودي ضد الصين في تصفيات كأس العالم 2022.

الفحوصات تُحدد نوع إصابة العويس

وذكر الأهلي في بيان رسمي له عبر حسابه في “تويتر” قبل قليل أن الحارس الدولي أُصيب بتمزق في الرباط الداخلي للركبة اليسرى وللرضفة من الدرجة الثانية، كما سيحتاج لفترة تأهيل وعلاج تتراوح من 8 إلى 10 أسابيع قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

ولن يتواجد حارس الأخضر في مباراتين مع المنتخب السعودي وهما أستراليا وفيتنام في الجولتين المقبلتين من جولات تصفيات مونديال 2022.

الأهلي يفقد حارسه في 6 مباريات !

كذلك لن يشارك الحارس الدولي محمد العويس في 6 مباريات مع الأهلي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهي “الاتفاق والطائي والهلال والباطن وأبها والنصر”.