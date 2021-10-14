تترقب الجماهير مباراة الأهلي والاتفاق المقبلة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد رحيل خالد العطوي رسميًا عن تدريب فارس الدهناء.

مباراة الأهلي والاتفاق

ومن المقرر أن يلعب الأهلي والاتفاق، مساء يوم السبت المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الأهلي والاتفاق المقبلة، يحتل الراقي المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، فيما يقع فارس الدهناء في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط.

إقالة خالد العطوي قبل المباراة

وقبل يومين من المباراة المرتقبة، أعلن خالد العطوي، عن إقالته رسميًا من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مبديًا سعادته بالفترة التي قضاها مع فارس الدهناء، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكشف خالد العطوي أن مباراة الأهلي والاتفاق المقبلة ستكون الأخيرة له مع فارس الدهناء، ويأمل المدير الفني أن يُحقق الفوز، لكي يكون خير ختام لمسيرة طويلة مع الفريق، ومصالحة الجماهير بالتقدم في الترتيب.

على الجانب الآخر، يُخيم الغموض على مصير المدير الفني بيسنيك هاسي مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتراجع النتائج هذا الموسم، حيث طالبت الجماهير برحيله، وقد يكون الفوز في مباراة الاتفاق بمثابة طوق النجاة من الإقالة.