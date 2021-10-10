كشف وكيل أعمال حمدي النقاز، أنيس بن ميم، كواليس انضمام النجم التونسي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن موكله يُفضل اللعب في الأندية الجماهيرية.

كواليس انضمام النقاز إلى الأهلي:

وكان النادي الأهلي قد أعلن رسميًّا ضم النقاز صاحب الـ28 عامًا، لمدة موسم كلاعب حر، لينضم إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال أنيس بن ميم خلال تصريحاته لبرنامج “المنصة” مع الإعلامي محمد البكيري عبر إذاعة “ألف ألف”: “المفاوضات مع الأهلي كانت سريعة، نظرًا للقيمة التي تليق بحجم اللاعب والنادي، والاحترام في التفاوض أسهم بسرعة الحسم للمفاوضات”.

وتابع: “فيفا يسمح لأي لاعب حر قبل 31 أغسطس الموافق لإغلاق باب الانتقالات الصيفية بشهر، وتم تسجيله بديلًا لفيجسا المصاب.. النقاز فسخ عقده مع الزمالك بموجب إيقاف النادي عن التسجيل لفترتين، وبالتالي أصبح لاعبًا حرًّا، والنقاز انتقل من الترجي للأهلي كونه لا يمتلك عقدًا مع الزمالك”.

وأضاف: “بطاقة اللاعب حمدي النقاز ستأتي للاتحاد السعودي من نظيره التونسي كون آخر محطات اللاعب كانت في الترجي.. الطرفان الاهلي واللاعب كانا يبحثان عن بعضهما، كون النادي بحاجة للاعب في خانة الظهير الأيمن، وكذلك النقاز كان يبحث عن تجربة احترافية في الخليج”.

النجم التونسي يتألق في الأندية الجماهيرية:

واستكمل: “اللاعب كان فرحًا بالانتقال للنادي الأهلي، ولديه الرغبة الكبيرة في تقديم الإضافة لهذا الصرح الكبير، وحمدي يجبذ الأندية الجماهيرية، لأنه لاعب يعشق التحديات، وعقده مع الأهلي ينتهي في 30 يونيو 2022م، واللاعب ينتظر انتهاء إجراءات تأشيرة دخوله إلى المملكة من إدارة الأهلي”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “حمدي جاهز كونه يتدرب يوميًّا مع فريق الزمالك وهو جاهز بدنيًّا لخوض أي مباراة وهو لاعب منضبط جدًّا ويعشق كرة القدم.. العرض الأهلاوي كان جيدًا ويليق بحجم النادي واللاعب، بغض النظر عن القيمة المالية، فاللاعب يعشق الأندية الكبيرة ويقدم اللعب لها على الجوانب المادية”.

واختتم أنيس بن ميم تصريحاته الإذاعية قائلًا: “أثق في نجاح حمدي النقاز في الدوري السعودي، لوجود المساحة وتطبع الدوري بالكرة الهجومية التي يجيدها حمدي بشكل كبير”.