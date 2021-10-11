يقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مستوى مميزًا ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يتصدر قائمة الأكثر تسديدًا:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تصدر قائمة الأكثر تسديدًا بعد مرور 7 جولات على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث قام بـ43 تسديدة، ويتواجد النصر في المركز الثاني بـ33 تسديدة.

وقام الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بـ29 تسديدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بالتساوي مع 3 فرق أخرى، وهي؛ التعاون، الفيحاء والفتح.

جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة السابعة، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتن عن ضمك، ثم النصر برصيد 12 نقطة بالتساوي مع الهلال.

ويحتل الرائد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطة عن الفيحاء، ثم الفتح، الشباب، الفيصلي والحزم برصيد 9 نقاط، لكل منهما.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الـ11 برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الاتفاق، ثم الباطن برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة عن الأهلي، يليه أبها برصيد 4 نقاط، ويتذيل التعاون الترتيب بـ3 نقاط.