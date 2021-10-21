أصبحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في ورطة كبيرة، لعدم الحصول على الرخصة الآسيوية لموسم 2021/ 2022 رسميًا.

الاتحاد يفشل في الحصول على الرخصة الآسيوية

وأعلنت لجنة تراخيص الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن حصول 7 أندية على الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2021/ 2022، فيما فشل الاتحاد في الحصول عليها برفقة 8 أندية أخرى.

ولم يستوفِ نادي الاتحاد عدداً من المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية، ويحق له الاستئناف أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، في مدة أقصاها ٢٣ أكتوبر الجاري.

العميد لن يتمكن من المشاركة في دوري الأبطال

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد ظهر بشكل مميز خلال منافسات الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أنهى المسابقة في المركز الثالث؛ ليعود إلى المشاركة في آسيا بعد سنوات من الغياب.

وجاء قرار عدم حصول العميد على الرخصة الآسيوية بمثابة الصدمة على الجماهير، حيث إنه لن يتمكن من المشاركة في منافسات النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، على أن يُشارك التعاون بدلًا منه لاستيفائه الشروط المطلوبة.

ومن المتوقع أن تعمل إدارة الحائلي على حل أزمة الرخصة الآسيوية سريعًا، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم يسير بشكل مميز الموسم الحالي، ويتصدر ترتيب الدوري، وتنتظر الجماهير مشاركته في آسيا والمنافسة على اللقب.