ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز هجوميًا خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

نادي الاتحاد يتألق هجوميًا

ويُعد نادي الاتحاد هو الأقوى هجوميًا بعد مرور 8 جولات على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث نجح في تسجيل 18 هدفًا حتى الآن.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في قائمة الأقوى هجوميًا هذا الموسم برصيد 14 هدفًا، فيما يُعد الباطن الأضعف هجوميًا، حيث إنه لم يحرز سوى 5 أهداف فقط.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

وجاء ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية منافسات الجولة الثامنة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن ضمك الوصيف، ثم الفيحاء بـ13 نقطة، ولديه لقاء مؤجل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الرابع برصيد 12 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان، بالتساوي مع الفتح والشباب، والهلال الذي يملك مواجهتين مؤجلتين أيضًا، ثم الرائد في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

ويحتل الفيصلي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، متساويًا مع الحزم، وبفارق نقطتين عن الأهلي، يليه الطائي برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع الاتفاق وأبها، ثم الباطن بـ6 نقاط، ويتذيل التعاون الترتيب برصيد 3 نقاط.