قرر نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تقديم مذكرة قانونية للجهات المختصة وذلك لحماية حقوقه بسبب أزمة بيع التذاكر في السوق السوداء.

سبب المذكرة القانونية

وجاء ذلك بسبب شعور جماهير العميد بالصدمة بعد طرح تذاكر ديربي جدة في الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث نفدت التذاكر بعد مضي 6 دقائق من طرحها عبر موقع ” مكاني” الإلكتروني.

ونشر العميد بيانًا جاء فيه: “رفع مجلس إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي مذكرة قانونية للجهات المختصة تتضمن قائمة بالحسابات وأرقام الهواتف التي قامت بنشر إعلانات بمنصات التواصل الاجتماعي ومواقع التسوق المفتوح عبر الإنترنت، وذلك لبيعها تذاكر المباريات الخاصة بالفريق في السوق السوداء”.

وواصل البيان: “طالب مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم حفظًا لحقوق النادي وجماهيره ومنعًا لتفشي هذه الظاهرة السلبية في المجتمع الرياضي السعودي”.

الاتحاد في الصدارة

ونجح العميد في حسم ديربي جدة ضد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لصالحه بهدفين دون رد.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة من الفوز بـ5 مباريات والتعادل في لقاء وخسارة آخر، وبفارق نقطتين عن ضمك الوصيف.