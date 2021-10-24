انتهت، منذ قليل، مباراة النصر ضد الاتفاق في ختام منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتحقيق فارس الدهناء لفوز هام بهدف دون رد.

التعادل يحسم الشوط الأول:

وبدأت مباراة النصر ضد الاتفاق التي أُقيمت على ملعب مرسول بارك في الرياض بشكل سريع، وسط ضغط كبير من لاعبي العالمي أملًا في تسجيل هدف مبكر، وسط تألق من دفاع فارس الدهناء.

وكاد البرازيلي أندرسون تاليسكا أن يهز الشباك بتسديدة صاروخية، إلا أنها مرت بجوار قائم فارس الدهناء عند الدقيقة 40، ليخيم التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول من المباراة.

الاتفاق يخطف الفوز:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين، وتألق نواف العقيدي وأبعد كرة خطيرة للاعبي فارس الدهناء، قبل أن يبعد عبدالإله العمري فرصة خطيرة من أمام مرمى النصر.

واستمرت ضغط فارس الدهناء، وأحرز هدفًا عند الدقيقة 60، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، قبل أن يطلق تاليسكا تسديدة قوية من كرة ثابتة، ولكنها مرت بجوار القائم عند الدقيقة 69.

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على ركلة جزاء، نفذها السلوفاكي فيليب كيش بنجاح عند الدقيقة 75، وضغط العالمي بحثًا عن التعادل، ومرت تسديدة لاعبه جلال الدين ماشاريبوف فوق العارضة.

وواصل الفريقان الضغط في الدقائق المتبقية، وكاد أبو بكر فينسنت أبو بكر أن يسجل التعادل في الوقت القاتل، إلا أن الحارس رايس مبولحي أبعد تسديدته، لتنتهي مباراة النصر ضد الاتفاق بتحقيق فارس الدهناء لفوز هام بعد سلسلة من التعثرات.

ورفع فارس الدهناء رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عند 12 نقطة في المركز السادس، ولديه مباراتان مؤجلتان.