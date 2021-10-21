صعد الفريق الكروي الأول في نادي الباطن 4 مراكز مبتعدًا عن مراكز الهبوط في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز على نادي الفيحاء مساء اليوم الخميس بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ملخص مباراة الباطن والفيحاء

ونجح الفريق الكروي الأول بالسماوي في إحراز هدفين بالشوط الأول عبر كل من يوسف الشمري وريناتو شافيز.

وفي الشوط الثاني، لم ينجح فريق الفيحاء في العودة للمباراة، ليحافظ الفريق السماوي على تفوقه ويحقق 3 نقاط ثمينة.

الفريق السماوي صعد 4 مراكز

وأصبح رصيد الفريق السماوي بعد الفوز 9 نقاط في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 13 نقطة في المركز الثالث.

وتُقام حاليًا مباراة الأهلي ضد الطائي، وهي ثاني مباراة تنطلق ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين.