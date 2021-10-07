أكد فراس البريكان لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على أن محمد العويس ساهم بشكل كبير في فوز الأخضر على اليابان بفضل تصدياته.

ماذا قال البريكان بعد المباراة ؟

وتحدث فراس قائلًا بعد لقاء اليابان: “العويس كان مؤثرًا ودوره مهم لا يجب ألا ننسى ذلك فقد تصدى لفرصتين من المنتخب الياباني، وليس المهم من يُسجل فنحن نلعب كمجموعة واحدة”.

وواصل فراس قائلًا: “الجمهور الذي ساندنا في الملعب وشجعنا خلف الشاشات يستحق هذه الفرحة، وهذا الهدف إهداء لهم”.

مواجهة قوية ضد الصين

ويسعى الأخضر للفوز على المنتخب الصيني مساء الثلاثاء المقبل ليقترب أكثر وأكثر من التأهل لـ كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، وذلك بعد أن سبق للأخضر التأهل لكأس العالم 5 مرات أعوام 1994 و 1998 و 2002 و 2006 و 2018.

ويُعد أفضل إنجاز للأخضر في بطولة كأس العالم، كانت في مشاركته الأولى قبل 27 عامًا من الآن بوصوله للدور ثمن النهائي في البطولة.