سيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراة قوية ضد المنتخب الصيني خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وسيواجه الأخضر نظيره الصيني مساء الثلاثاء المقبل في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

المنتخب السعودي يُسقط اليابان في الجوهرة

وكان الأخضر حقق فوزًا مهمًا مساء اليوم الخميس على المنتخب الياباني بهدف دون رد سجله اللاعب فراس البريكان في الدقيقة الـ72 من عمر المباراة.

وأصبح رصيد المنتخب السعودي بعد الفوز 9 نقاط في الصدارة مؤقتًا وبانتظار نتيجة مباراة أستراليا وعُمان، بينما تجمد رصيد اليابان عند 3 نقاط.

يذكر أن الأخضر لا يخسر في تصفيات كأس العالم على ملعب الجوهرة المشعة، حيث خاض 8 مباريات في الجوهرة تعادل في واحدة وفاز في 7 لقاءات.

الفوز على الصين يُقرب الأخضر من المونديال

ويسعى الأخضر للفوز على المنتخب الصيني ليقترب أكثر وأكثر من التأهل لـ كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، وذلك بعد أن سبق للأخضر التأهل لكأس العالم 5 مرات أعوام 1994 و 1998 و 2002 و 2006 و 2018.

ويُعد أفضل إنجاز للأخضر في بطولة كأس العالم، كانت في مشاركته الأولى قبل 27 عامًا من الآن بوصوله للدور ثمن النهائي في البطولة.

وكانت مباراة المنتخب السعودي ضد اليابان شهدت تواجد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بحضور ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس الاتحاد القطري لكرة القدم وناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي.