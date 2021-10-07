تُوج اللاعب فراس البريكان بجائزة رجل مباراة المنتخب السعودي ضد اليابان، وذلك بعد فوز الأخضر مساء اليوم الخميس على الساموراي الياباني بهدف دون رد في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

فراس البريكان يقود الأخضر لفوز مهم

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اللاعب فراس البريكان رجل المباراة بعد تألقه في الدقائق التي شارك فيها، كما كان سببًا في فوز الأخضر بإحرازه لهدف الفوز في الدقيقة الـ72 من عمر المباراة.

وفي سياق آخر، سيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراة قوية ضد المنتخب الصيني خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وسيواجه الأخضر نظيره الصيني مساء الثلاثاء المقبل في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

رصيد اليابان يتجمد عند 3 نقاط

وأصبح رصيد المنتخب السعودي بعد الفوز 9 نقاط في الصدارة مؤقتًا وبانتظار نتيجة مباراة أستراليا وعُمان، بينما تجمد رصيد اليابان عند 3 نقاط.

يذكر أن الأخضر لا يخسر في تصفيات كأس العالم على ملعب الجوهرة المشعة، حيث خاض 8 مباريات في الجوهرة تعادل في واحدة وفاز في 7 لقاءات.