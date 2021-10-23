يساند التاريخ، الفريق الكروي الأول بنادي النصر، وذلك عند مواجهة نادي الاتفاق غدًا الأحد في ختام مباريات الجولة التاسعة بـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تاريخ مواجهات النصر والاتفاق:

ولعب أصفر العاصمة مع الاتفاق في 22 مباراة بـ دوري المحترفين، فاز العالمي في 11 لقاء وحضر التعادل بين الفريقين في 6 مباريات وفاز الاتفاق في خمس مباريات.

العالمي يتفوق في عدد الأهداف:

وتمكن لاعبو أصفر العاصمة من إحراز 33 هدفًا، بينما تلقت شباكه من لاعبي الاتفاق 29 هدفًا.

ويهدف لاعبو النصر لتعويض الخروج الآسيوي من دور نصف النهائي أمام الغريم الهلال مساء الثلاثاء الماضي، بالفوز على الاتفاق والتقدم نحو المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي.

وكان العالمي فاز على نادي أبها في آخر مبارياته دوريًّا، ويحتل حاليًّا المركز الخامس، في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان، بينما يتواجد الاتفاق في المركز الـ15 برصيد 7 نقاط، وكان خسر من الأهلي في الجولة الثامنة.

وستكون مباراة الغد أول مباراة للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش الذي تولى تدريب الاتفاق خلفًا للمدرب السعودي خالد العطوي.