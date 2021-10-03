ستكون المهمة صعبة أمام المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بـ النصر، وذلك في ظل صعوبة المباريات المقبلة لأصفر العاصمة سواء كانت محلية أو قارية.

غياب 11 لاعبًا يُسبب أزمة لـ بيدرو إيمانويل

ولن تكون المهمة سهلة للمدرب إيمانويل، بسبب غياب ما يقرب من 11 عنصرًا من الفريق لتواجدهم مع منتخبات بلدانهم خلال فترة التوقف الدولي التي بدأت مطلع أكتوبر الحالي.

كما أن عودة اللاعبين للنادي العاصمي ستكون في يوم 13 و 14 أكتوبر، أي قبل مواجهة نادي الوحدة الإماراتي بيومين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

المنضمون من النصر لمنتخبات بلدانهم

وانضم للاستحقاقات الدولية من صفوف النصر كل من ” الكاميروني فينسينت أبو بكر، الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، نواف العقيدي، نايف الماس، مختار علي، خالد الغنام، عبدالله مادو، سلطان الغنام، علي الحسن، سامي النجعي، أيمن يحيى”.

ووصل بيدرو إيمانويل إلى الرياض قبل قليل وذلك لتولي المسؤولية الفنية بعد إقالة البرازيلي مانو مينيز.

وكان العالمي أعلن أول أمس الجمعة عن تعاقده مع المدرب بيدرو إيمانويل صاحب الـ45 عامًا لتدريب الفريق بعد إقالة مينيز بسبب الخسارة من نادي الاتحاد في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصبح إيمانويل، خامس مدرب برتغالي يتولى قيادة العالمي في تاريخ النادي العاصمي.