حصل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مؤخراً وضمن 4 مؤسسات طبية عالمية على “جائزة ديفيس للتميز” , “Davies Award of Excellence” والمقدمة من جمعية نظم المعلومات والإدارة الصحية “HIMSS” ليصنف بذلك ضمن قائمة أفضل 100 مؤسسة طبية عالمياً وأول مؤسسة طبية في المملكة تحصد الجائزة المرموقة، التي تمنح للمؤسسات الطبية المتقدمة في تكنولوجيا المعلومات الصحية.

كفاءة وفعالية نظام المعلومات السريرية

وقال معالي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض إن حصول المستشفى على هذه الجائزة المرموقة هو انعكاس لنضج وكفاءة وفعالية نظام المعلومات السريرية المتكامل خلال السنوات الماضية.

من جانبه أوضح مدير عام شؤون تقنيه المعلومات الصحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور أسامة السويلم أن هذا التكريم من جمعية نظم المعلومات والإدارة الصحية “HIMSS” يعكس مستوى النضج في منظومة التحول الرقمي في المؤسسة وما يواكبها من التحول الإيجابي والأثر الجذري الذي تحدثه التكنولوجيا الحديثة في عالم الرعاية الصحية.

الجائزة الأهم عالمياً

وأشار مدير الإدارة العامة للمعلومات الصحية والتطبيقات بالمستشفى فهد بن دايل أن جائزة “Davies” للتميز تعد الجائزة الأهم عالمياً لمقدمي التقنية في مجال الرعاية الصحية، وتعد المعيار الذهبي للمؤسسات الصحية وذلك لإبراز المنجزات التقنية وتطبيقاتها.

يذكر أن نظام المعلومات السريرية المتكامل قد بدأ تطبيقه مع سجل الصحة الإلكتروني عام 2002 وحقق خلال العقدين الماضيين العديد من التطورات والتحسينات على المدى الطويل، والتي ظهر أثرها بوضوح أمام لجنة التقييم في جمعية “HIMSS”.