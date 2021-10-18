كشفت تقارير إعلامية عن التشكيل المتوقع لـ ديربي القارة بين الهلال والنصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

التشكيل المتوقع لـ الديربي:

وذكر برنامج “شوت” المذاع على قناة SSC أن التشكيل المتوقع لـ الهلال سيكون مكونًا من: “المعيوف، الشهراني، جانغ، البريك، البليهي، كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، بافيتيمبي جوميز، موسى ماريجا”.

أما التشكيل المتوقع لـ النصر فسوف يكون مكونًا من: “وليد عبدالله، علي لاجامي، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، علي الحسن، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الخيبري، ماشاريبوف، تاليسكا، حمدالله”.

وسيكون المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق الكروي الأول في الهلال، رابع هلالي يواجه البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للفريق الكروي الأول في النصر وذلك اليوم الثلاثاء.

الفرص تتزايد بين الهلال والنصر:

وتترقب الجماهير الرياضية السعودية ديربي الرياض بنكهته الآسيوية الذي يُزيده قوة وإثارة، خاصة أن الفائز بين كبيري الرياض سوف تزداد فرصه في نيل لقب دوري الأبطال في النهائي يوم 23 نوفمبر المقبل.