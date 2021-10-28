أظهرت النتائج الأولية لشركة التصنيع الوطنية التحول إلى تحقيق الأرباح بعد الزكاة والضريبة في الربع الثالث من عام 2021 بقيمة 333.4 مليون ريال، من خسائر 42.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2020، وعلى أساس فصلي، انخفضت أرباح الشركة في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 6.53%، قياسا على أرباح بـ 356.7 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

صافي ربح:

وقالت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية “تداول”، اليوم الخميس، إن سبب تحقيق صافي الربح يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات، بالإضافة إلى ارتفاع حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالرغم من ارتفاع متوسط أسعار اللقيم وانخفاض الكميات المباعة لبعض المنتجات نتيجة لعمليات الصيانة الدورية للمصانع.

وأشارت التصنيع الوطنية إلى انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وتكاليف التمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى.

المشاريع المشتركة:

وأفادت التصنيع الوطنية بأن إحدى شركات المشاريع المشتركة للتصنيع “الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين”، قامت بإيقاف مؤقت لمصانع الشركة خلال الربع الثاني للعام 2021 بغرض إجراء عمليات الصيانة الدورية المجدولة، كما تم الإعلان عنه في موقع تداول بتاريخ 14 أبريل 2021، والأثر المالي نتيجة هذا التوقف حسب متوسط الأسعار يظهر بالقوائم المالية الأولية الموحدة للشركة خلال الربع الثاني والربع الثالث لعام 2021.

وقفزت مبيعات الشركة في الربع الثالث بنسبة 75.27% إلى 1.004 مليار ريال، مقارنة مع 573 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.