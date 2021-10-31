نجح الفريق الكروي الأول بنادي التعاون في تحقيق فوز مهم على حساب نادي أبها مساء أمس السبت في الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليكون أول فوز يحققه سكري القصيم في الموسم الحالي بالدوري.

نتائج التعاون بأول 9 جولات

وكان سكري القصيم تعثر في أول 9 جولات عن طريق التعادل في 4 مباريات والخسارة في 5 لقاءات، حيث تم تصنيف تلك النتائج بأنها أسوأ بداية لسكري القصيم بـ دوري المحترفين السعودي.

وكان آخر فوز حققه سكري القصيم في منتصف مايو الماضي، بعد الفوز على الرائد في الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي.

سكري القصيم يفك العقدة بعد 5 أشهر

وبعد الفوز على الرائد مكث التعاون ما يقرب من 5 أشهر يحاول تحقيق الفوز حيث خاض 13 مباراة، خسر في 8 مباريات وتعادل في 4 لقاءات ثم حقق فوزًا وحيدًا وكان أمس على حساب فريق أبها بثنائية دون مقابل.

وسيواجه التعاون، فريق الاتفاق الجمعة المقبلة في الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين، بينما يلعب نادي أبها مع فريق الفيصلي الخميس المقبل.