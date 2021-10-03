أعلن نادي التعاون عصر اليوم الأحد عن إقامة مباراة ودية مع نادي الهلال يوم السبت المقبل 9 أكتوبر، وذلك في إطار فترة التوقف الدولي.

سبب إقامة مباراة الهلال والتعاون

وذكر الحساب الرسمي لسكري القصيم عبر “تويتر” أن المباراة ستُقام في إطار تحضيرات الفريقين للاستحقاقات المقبلة بعد نهاية فترة التوقف الدولي يوم 15 أكتوبر الجاري.

وكان الهلال تعادل مع الحزم في الجولة السابعة دوريًا بهدف لكل فريق، بينما فاز الطائي على سكري القصيم أمس السبت بنتيجة هدفين لهدف.

الهلال يهزم سكري القصيم بالجولة الثانية

وتقابل الهلال مع التعاون في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي، ونجح الزعيم في الفوز بثنائية مقابل هدف يوم 20 أغسطس الماضي، ضمن مباريات الجولة الثانية.

وفي وقت سابق، تسببت آخر 20 دقيقة من المباريات في آخر 7 جولات من دوري المحترفين، في مأزق لسكري القصيم وذلك بعد أن تلقى خسارة جديدة أمام نادي الطائي.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها سكري القصيم للخسارة بعد أن يكون متقدمًا في النتيجة حيث فقد النقاط في 6 مباريات بعد أن كان متقدمًا في النتيجة، وخسر النقاط الثلاث في آخر 20 دقيقة من المباريات، كما تعادل مع فريقي الحزم والأهلي بعد أن كان سكري القصيم متفوقًا في النتيجة.

وخسر سكري القصيم 4 مباريات بسيناريو واحد وهو التقدم في النتيجة ثم تلقيه أهدافًا في آخر 20 دقيقة كلفته الخسارة ضد كل من الهلال والنصر والرائد والطائي.